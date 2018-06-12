На 30-й день голодовки состояние Сенцова вызывает тревогу, - правозащитница

Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает 30-й день, из-за чего его состояние вызывает тревогу.

Об этом сообщила российская правозащитница Зоя Светова в Facebook.

"Олег Сенцов передает всем приветы. У них там потеплело. Говорит, что началась весна. 30 день голодовки. И это очень тревожно. Организм в опасности. Он в медчасти. Врачи за ним следят хорошо. Спасибо им! Но они не боги", - написала Светова.

В комментарии к этому посту Татьяна Щур также правозащитница написала, что "следят", это значит готовы к принудительному кормлению".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.