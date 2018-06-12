Украина готова к компромиссам для освобождения украинских заложников и политзаключенных, - Геращенко

Украина готова идти на копромиссы в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в России.

Об этом написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко в Facebook.

"Только что по телефону говорили с министром Павлом Климкиным, который в понедельник встречался в "Нормандском формате" с коллегами из Германии, Франции и министром МИД РФ... Говорили и о количестве задержанных, и о конкретных фамилиях и судьбах людей... Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы как можно быстрей всех вытащить. Украинская сторона готова активно работать, чтобы как можно скорей состоялась очередная волна освобождения", - написала она.

В ходе встречи в "Нормандском формате" впервые обсуждался вопрос допуска омбудсмена к украинским политзаключенным, удерживаемым в РФ и оккупированном Крыму.

"Наши партнеры из Франции и Германии также отмечают принципиальность и приоритетность решения этого гуманитарного вопроса, который не должен быть политизированным (хорошо, что во время своих визитов в Украину министры встречались с семьями заложников)", - добавила вице-спикер.

Кроме того, в Берлине обсуждался и вопрос поиска пропавших без вести в зоне боевых действий на востоке Украины, а также участия в поисках представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). Подчеркивалась и важность допуска представителей МККК к удерживаемым в тюрьмах на временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, на Донбассе с 2014 года пропали четыре тысячи человек, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его словам, правозащитники фиксировали случаи насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.