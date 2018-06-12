Суд разрешил мэру Одессы выезд за границу

Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта и позволил выезжать за пределы Украины мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств госбюджета.



Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, пишет "Украинская правда".



По словам защитника, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер для Труханова.

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В частности, суд вернул ему загранпаспорта, позволил выезжать за пределы Украины и не сообщать о своем месте проживания.



Адвокат добавил, что суд разрешил общаться с Трухановым и другим фигурантам, которым было сообщено о подозрении.

Напомним, ранее ВВС опубликовало расследование, в котором говорится, что в Лондоне обнаружены восемь объектов недвижимости, якобы приобретенных через оффшорную корпорацию Rubicon Group, компании которой находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

Затем BBC опубликовало видео, как британский журналист пытается задать вопрос Труханову об элитной недвижимости, после чего на него нападает охрана одесского городского главы.