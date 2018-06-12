Это произойдет, если госрегуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для потребителей плату за использование сетей Нафтогаза и его предприятий

В Украине могут быть отключены от газа 129 населенных пунктов в 16 областях. Это произойдет, если госрегуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей Нафтогаза и его предприятий.



Об этом говорится в письме главы Нафтогаза Андрея Коболева на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщают "Українські новини".

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В своем письме Коболев указывает, что Нафтогаз является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 млн гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством.





"Подход, при котором только государство как собственник имеет возможность получать прибыль, а другие владельцы нет, является нарушением конституционного принципа равенства всех форм собственности", – говорится в письме.



По данным Нафтогаза, Нацкомиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую – плату за эксплуатацию сетей. Поэтому Нафтогаз пока не может получить от потребителей плату за свои трубопроводы.





Также НКРЭКУ отказалась регистрировать соглашение и устанавливать новый тариф для пока единственного оператора, который согласился платить за эксплуатацию сетей НАКа – ОАО Донецкоблгаз, заявив, что соглашение между ОАО и НАК не соответствует украинскому законодательству.



"Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях", – отмечается в письме Коболева.

Отметим, за первые пять месяцев текущего года НАК "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен налогов.