В Украине обрушилось автопроизводство

За 10 лет производство автомобилей сократилось в 90 раз

В мае 2018 года в Украине было выпущено 442 машины. Это на 38,8% меньше, чем в мае прошлого года и в 90 раз меньше, чем 10 лет назад.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке автомобилей Skoda на заводе Еврокар. Но и там в мае собрано всего 374 машин – на 39% меньше, чем в предыдущем месяце.

"По сравнению с майским результатом прошлого года, несмотря на катастрофически низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%", – констатируют в ассоциации.

В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который "по необъяснимым причинам" перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Положительную динамику показывает только производство автобусов. Оно выросло на 17% к маю-2017 года и на 26% к апрелю текущего года – до 63 единиц.

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Напомним, продажи подержанных импортных автомобилей в марте увеличились на 87% - до 7,4 тыс. автомобилей в сравнении с аналогичним периодом 2017 года.