На Донбассе погиб один украинский военный, - ООС

В результате боев на Донбассе сегодня, 12 июня, погиб один боец ВСУ.



Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.



"В результате ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

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При этом добавляется, что в течение дня боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения.



"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутово и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы... Огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино на мариупольском направлении", - уточняется в сообщении.



По информации штаба ООС, все огневые провокации боевиков были успешно подавлены. Сейчас ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе с 2014 года пропали четыре тысячи человек, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

По его словам, правозащитники фиксировали случаи насильственного исчезновения людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе.