Полиция сообщила о подозрении школьнику, из-за действий которого отравились ученики николаевской школы. Об этом сообщили в Заводском отделе полиции ГУНП в Николаевской области, говорится на сайте Национальной полиции.

"Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции выяснили, что к инциденту, который имел место 21 мая во николаевской общеобразовательной школе № 6, причастен 16-летний юноша. Парень признался, что распылил в помещении уборной учебного заведения перечный баллончик не нарочно, а из-за собственной неосторожности ", - говорится в сообщении.

Подростка опросили в присутствии члена семьи. Он рассказал, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно.

Уголовное производство начато по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Но если не удастся доказать, что школьник действовал умышленно, дело переквалифицируют или закроют.

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Напомним, в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. При этом двое школьников попали в реанимацию.