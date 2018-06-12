Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко

Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), соединяющего Азербайджан, Турцию, Сербию и страны ЕС, транзитом через Болгарию и Румынию.



Об этом сказал президент Петр Порошенко во время церемонии запуска TANAP в турецком городе Эскишехир во вторник, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.



"Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем рады диверсифицировать наши источники энергии и получать газ из TANAP через Болгарию и Румынию", – отметил Петр Порошенко.

Президент отметил, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.



Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку Турции и Азербайджана в дополнительных поставках энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами.



"Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а всего региона, связанный с украинской газотранспортной системой", – подчеркнул президент, пожелав успеха новому проекту.



Отметим, 12 июня состоялось официальное открытие газопровода TANAP в Эскишехере, куда накануне вылетел Порошенко. Первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд куб. м газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.