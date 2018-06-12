Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко

Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко

Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Топливо будет идти через Болгарию и Румынию

12.06.18 131
000

Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), соединяющего Азербайджан, Турцию, Сербию и страны ЕС, транзитом через Болгарию и Румынию.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время церемонии запуска TANAP в турецком городе Эскишехир во вторник, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем рады диверсифицировать наши источники энергии и получать газ из TANAP через Болгарию и Румынию", – отметил Петр Порошенко.

Президент отметил, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.

Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку Турции и Азербайджана в дополнительных поставках энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами.

"Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а всего региона, связанный с украинской газотранспортной системой", – подчеркнул президент, пожелав успеха новому проекту.

Отметим, 12 июня состоялось официальное открытие газопровода TANAP в Эскишехере, куда накануне вылетел Порошенко. Первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд куб. м газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Эрдоган обещал еще в прошлом году вмешаться в процесс освобождения Сенцова, - ЧийгозЗакрытие мечетей в Австрии может привести к войне между мусульманами и христианами, - ЭрдоганПорошенко летит в Турцию на запуск газопровода
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56672
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6650
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8822
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9822
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19214
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21768
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14857
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15985
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13248
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11030
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 5118 / 10796
  2. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 3544 / 31718
  3. Гавайский вулкан за несколько часов испарил самое большое озеро на острове 3279 / 3849
  4. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3069 / 3470
  5. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2379 / 2660
  6. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2368 / 5648
  7. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2365 / 2473
  8. В Израиле нашли голову библейского царя 2323 / 3393
  9. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 2185 / 2595
  10. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 2042 / 2429
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 14 / 2473
  2. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 12 / 2595
  3. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 2093
  4. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31718
  5. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1981
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1877
  7. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 738
  8. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 5 / 2332
  9. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 934
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.