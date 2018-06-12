Пострадавших и жертв в результате стихии нет

На Закарпатье обрушился мощный ливень с градом и сильным ветром.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Закарпатской области.



"Вследствие ухудшения погодных условий повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, а именно: с. Брод – 150 кровель; с. Дешковица – 10 кровель; с. Ильница – 12 кровель; с. Осий – 10 кровель", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС Закарпатской области

Отмечается, что информация о количестве поврежденных домов до сих пор уточняется.

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Также от ухудшения погодных условий пострадали автодороги Закарпатья.

Фото: ГосЧС Закарпатской области

"Сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги... По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев в Хустском (2), Тячевском (4) районах и г. Мукачево (1)", - отмечается в сообщении.



По предварительным данным ГосЧС, пострадавших и жертв в результате стихии пока нет.

Отметим, ранее в Закарпатской области из-за оползня разрушены три жилых дома, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.