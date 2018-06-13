На Донбассе уничтожено пятеро боевиков, - ООС

Во время боевых действий за прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза обстреляли украинские позиции, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина террористов, а также были убиты пять боевиков, еще четверо ранены, сообщает пресс-центр ООС.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине, на Горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Боевики активизировались на Донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

Во время боевых действий прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб.

В течение ночи 13 июня террористы семь раз нарушили режим тишины, из них три раза использовав запрещенное минскими договоренностями вооружение вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боя были ранены двое военнослужащих.

Напомним, на Донбассе за три года пропали почти четыре тысячи человек, половину из них не нашли.