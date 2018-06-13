Метеорологи сообщают о подъеме уровней воды в реках западной Украины

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды и образования локальных селевых потоков на реках бассейнов Сяна и Днестра.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"Предупреждение о подъеме уровней воды в реках и образования локальных селевых потоков. По данным Укргидрометцентра, 13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями", - говорится в сообщении.
Напомним, на Закарпатье обрушился мощный ливень с градом и сильным ветром.
"Вследствие ухудшения погодных условий повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, а именно: с. Брод – 150 кровель; с. Дешковица – 10 кровель; с. Ильница – 12 кровель; с. Осий – 10 кровель", - говорится в сообщении.