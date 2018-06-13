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Главная » Страна » Метеорологи сообщают о подъеме уровней воды в реках западной Украины

Метеорологи сообщают о подъеме уровней воды в реках западной Украины

Метеорологи сообщают о подъеме уровней воды в реках западной Украины
Фото с сайта http://dpbuvr.gov.ua

Почти на полтора метра

13.06.18 45
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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды и образования локальных селевых потоков на реках бассейнов Сяна и Днестра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Предупреждение о подъеме уровней воды в реках и образования локальных селевых потоков. По данным Укргидрометцентра, 13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье обрушился мощный ливень с градом и сильным ветром.

"Вследствие ухудшения погодных условий повреждены кровли 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района, а именно: с. Брод – 150 кровель; с. Дешковица – 10 кровель; с. Ильница – 12 кровель; с. Осий – 10 кровель", - говорится в сообщении.

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