Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных и центральных областях Украины в среду, 13 июня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что практически на всей территории Украины ожидаются грозы с градом и шквальным порывистым ветром, скорость которого может достигать 15-20 м/с.

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"Днем 13 июня на Закарпатье, Прикарпатье, большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Сегодня на территории Киева и Киевской области также ожидается гроза.