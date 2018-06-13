Монета номиналом в 10 гривен изготовлена из серебра

Национальный банк Украины определил лучшие памятные монеты 2017 года, которые были введены в обращение с 1 января по 31 декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам заключительного второго этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" в главной номинации победила серебряная монета Колесо жизни номиналом в 10 грн.

Также "Колесо жизни" совместно с монетой "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921" (нейзильбер, номинал 5 грн) разделило победу в номинации "Уникальное идейное решение".

В номинации "Лучшее художественное решение" победила монеты из серии "Косовская роспись" (серебро, номинал 10 гривен, нейзильбер, номинал 5 гривен).

Конкурс Лучшая монета года Украины" проводимый ежегодно с 2005 года.

Напомним, Монетный двор за 20 лет своей работы изготовил около 20 млн памятных и инвестиционных монет, а также более 10 млн штук 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины).