Один из птенцов не успел за мамой

В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана.

Об этом сообщает ИА Мост-Днепр со ссылкой на очевидца события, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарью Гречищеву.

Отмечается, что возле пожарной части города семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части.

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Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь.

"Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - рассказала Гречищева.

Напомним, в австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители.