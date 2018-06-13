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Главная » Страна » Видео В Кривом Роге водители перекрыли дорогу, чтобы спасти птенца фазана

Видео В Кривом Роге водители перекрыли дорогу, чтобы спасти птенца фазана

<span class="label red">Видео</span> В Кривом Роге водители перекрыли дорогу, чтобы спасти птенца фазана
Фото с сайта

Один из птенцов не успел за мамой

13.06.18 69
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В Кривом Роге водители остановили движение, чтобы спасти птенца фазана.

Об этом сообщает ИА Мост-Днепр со ссылкой на очевидца события, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарью Гречищеву.

Отмечается, что возле пожарной части города семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части.

Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь.

"Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - рассказала Гречищева.

Напомним, в австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители.

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