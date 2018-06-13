Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В закон об Антикоррупционном суде "тайно" внесли правку по апелляции
Борьба (за) против коррупции по-украински

В закон об Антикоррупционном суде "тайно" внесли правку по апелляции

В закон об Антикоррупционном суде "тайно" внесли правку по апелляции
Верховная Рада / Фото: УНИАН

Это означает, что апелляции в Антикоррупционном суде рассматриваться не будут

13.06.18 165
200

Апелляции касательно дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которые в настоящее время рассматриваются в судах, будут подаваться в суды общей юрисдикции, а не в новоиспеченном Антикоррупционном суде.

Такая норма появилась в тексте закона, который в среду, 13 мая, был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 

Как сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), эта поправка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед голосованием. Также это изменение не обсуждалось на заседании профильного комитета.

"Эта норма появилась в тексте правок к закону, который раздавался в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже опубликованном законе. Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованный на сайте Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Как объясняют эксперты ЦПК, этат вариант закона предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены в этих же судах.

"Это означает, что апелляция будет происходит в обход Антикоррупционного суда. При этом, согласно с предыдущими договоренностями с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была бы происходить в апелляционной палате Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

По словам главы правления ЦПК Виталия Шабунина, эта поправка является "амнистией для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах".

"В согласительной таблице, которая выложена на сайте Рады, этой правки не было и апелляция должна была происходить в Антикоррупционном суде. Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных топ-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты", - считает Шабунин.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
ОПОРА назвала самого говорливого депутатаЗять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евроКнопкодавов в Украине могут сажать на семь лет
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56747
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6722
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9153
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9853
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19286
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21829
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14946
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16057
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13320
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11065
  1. Гавайский вулкан за несколько часов испарил самое большое озеро на острове 3867 / 4296
  2. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 3739 / 3891
  3. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 2728 / 2777
  4. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 1795 / 2523
  5. Китаец выловил рыбу с птичьей мордой 1724 / 1842
  6. Укрпочта находится на грани банкротства 1704 / 1983
  7. Смещения позвоночных дисков не бывает, - Супрун 1582 / 1898
  8. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 1408 / 11060
  9. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 1382 / 1560
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 1255 / 32031
  1. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 17 / 2777
  2. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 8 / 3891
  3. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 8 / 2523
  4. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 5 / 1560
  5. Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко 5 / 269
  6. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 857
  7. Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро 4 / 753
  8. Укрпочта находится на грани банкротства 4 / 1983
  9. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 3 / 5264
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.