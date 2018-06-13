В закон об Антикоррупционном суде "тайно" внесли правку по апелляции

Это означает, что апелляции в Антикоррупционном суде рассматриваться не будут

Апелляции касательно дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которые в настоящее время рассматриваются в судах, будут подаваться в суды общей юрисдикции, а не в новоиспеченном Антикоррупционном суде.

Такая норма появилась в тексте закона, который в среду, 13 мая, был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), эта поправка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед голосованием. Также это изменение не обсуждалось на заседании профильного комитета.

"Эта норма появилась в тексте правок к закону, который раздавался в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже опубликованном законе. Этой нормы также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованный на сайте Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Как объясняют эксперты ЦПК, этат вариант закона предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены в этих же судах.

"Это означает, что апелляция будет происходит в обход Антикоррупционного суда. При этом, согласно с предыдущими договоренностями с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна была бы происходить в апелляционной палате Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

По словам главы правления ЦПК Виталия Шабунина, эта поправка является "амнистией для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах".

"В согласительной таблице, которая выложена на сайте Рады, этой правки не было и апелляция должна была происходить в Антикоррупционном суде. Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных топ-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут "слиты", - считает Шабунин.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.