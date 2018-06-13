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Фото В Киеве появились новые "скорые" и спецавтомобиль для доставки лекарств

<span class="label red">Фото</span> В Киеве появились новые "скорые" и спецавтомобиль для доставки лекарств
Фото: Ярослав Дебелый, Фокус.ua

Стоимость новых авто - 50 млн грн

13.06.18 375
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Автопарк столичной "скорой помощи" пополнили 24 новых санитарных автомобиля, а также - специально оборудованный медицинский спецавтомобиль для быстрой доставки необходимых лекарств или вакцин. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Общая стоимость приобретенных автомобилей составляет более 50 млн грн. Они оборудованы всем необходимым для оказания первичной экстренной помощи и современным оборудованием для поверхностной диагностики. 

"Такие же быстрые работают в Европе. В новых автомобилях все предусмотрено для комфортной работы и водителя, и медицинского персонала, и для комфортного пребывания пациента. Они оснащены современным медоборудованием. Европейский город должен иметь авто скорой помощи европейского уровня", - отметил мэр.

Он напомнил, что в течение 2016 -2017 годов ежегодно около 40 млн грн выделялось на финансирование экстренной медицинской помощи столицы. В 2016-м город передал медикам 100 "скорых", а в прошлом году -15 специальных санитарных автомобилей с современным медоборудованием. Кроме того, выполнены работы по капитальному и текущему ремонту Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на сумму более 5 млн грн.

Кличко также добавил, что в 2018 году на здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9 млрд грн, что на 600 млн грн больше, чем в прошлом году. Эти средства потратят на увеличение коммунальных надбавок для столичных медиков, ремонты медицинских учреждений и закупку нового современного оборудования и спецавтомобилей.

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, в военном госпитале Одессы начала работу шестая медицинская миссия канадских врачей. 

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