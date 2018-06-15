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Новости компаний "Millennium" и "Любимов" снова назвали лучшими

<span class="label">Новости компаний</span> "Millennium" и "Любимов" снова назвали лучшими
15.06.18 263
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Ежегодный рейтинг народных предпочтений "Фавориты Успеха" назвал бренды Millennium Air  и "Любимов" лучшими продуктами в своей категории. Так, Millennium Air признан шоколадным батончиком года, а "Любимов" — лидером в категории "Сухофрукты в шоколаде" по результатам опроса Жюри Успешных Людей, которое состоит из украинских селебрити и публичных личностей.

Независимое исследование потребительских предпочтений проводилось в течении всего 2017 года. Победителей объявили на ежегодной торжественной церемонии награждения, которая состоялась 29 мая в ивент-холле FREEDOM в Киеве.

В компании Millennium рассказали, что именно они были первой шоколадной фабрикой в Украине, кто начал выпускать пористый шоколад. "Мы представили эту технологию еще в начале 2000 года, и мы гордимся тем, что сегодня каждая вторая плитка пористого шоколада, которая продаётся на рынке Украины, произведена на фабрике "Millenium", — рассказала маркетинг-директор шоколадной фабрики Millenium, Арина Шебанова. И победитель премии, батончик Millennium Air, это тот же пористый шоколад, в популярном формате eat to go, который к тому же очень полюбили дети.

"Фрукты в шоколаде", которые сегодня были отмечены жюри премии "Фавориты Успеха", появились в линейке ШФ Millennium в 2009 году. Шоколатье фабрики Millennium не стали останавливаться на привычных сочетаниях, таких как чернослив, вишня и курага, а предложили покупателями широкую линейку фруктов и ягод. Например, тут есть клубника, инжир, мандарин, папайя и ананас. Под каждый фрукт подобран отдельный вид шоколада, который лучше всего сочетается с ним. Чтобы сохранить свежесть и оригинальный вкус фруктов, была разработана инновационная упаковка Fresh pack. 

Рейтинг торговых марок "Фавориты Успеха" публикуется уже 15 лет подряд, первая церемония была проведена еще в 2003 году. В выборе лучших товаров участвуют три категории жюри: эксперты отрасли, публичные люди и украинские потребители. Так, в прошлогоднем голосовании участвовали 180 профессионалов различных отраслей, 70 знаменитостей (в том числе певица Гайтана, телеведущие Юрий Горбунов, Лилия Ребрик и Игорь Кондратюк, дизайнер Андре Тан) и 39 тысяч украинцев.

Результаты заверяются маркетинговой исследовательской компанией InMind и проходят тщательный аудит Киевского международного института социологии (КМИС).

Эксперты выбирают лучшие торговые марки из всех представленных в Украине. Так, в этом году были проанализированы 580 категорий товаров. А в голосовании за статус лучшего шоколадного батончика года, вместе с Millennium, участвовало еще 19 торговых марок.

По словам организаторов премии, победителями рейтинга ежегодно становятся номинанты, получившие наибольшее доверие и поддержку украинцев на протяжении всего года. "Рейтинги отражают реальные потребительские предпочтения и показывают динамику изменений вкусов общественности. Лидеры рейтинга — всегда самые качественные торговые марки в своей рыночной нише", — сообщил руководитель премии Алексей Кузнецов.

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