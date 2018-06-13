Кабмин одобрил отставку Жебривского

Кабинет министров одобрил отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Такое решение правительство приняло во время заседания в среду, 13 июня, передает "Радио свобода".
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"Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского", - говорится в сообщении.
Напомним, Жебривский был назначен председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации ровно три года назад - 11 июня 2015 года.