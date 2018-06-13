Гройсман намерен избавиться от “крыс” в правоохранительных органах

Пришло время для чистки самой правоохранительной системы изнутри, считает премьер-министр

Премьер-министр намерен провести "чистку" в рядах правоохранительных органов, государственной фискальной службы, чтобы наказать тех, кто "незаконно давит на бизнес, подрывает развитие украинской экономики и занимается теневыми схемами".

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает "Укринформ".

"Есть воины, защищающие наше государство, а в тылу заводятся крысы, которые сами являются инициаторами схем, которые делают страну беднее. Я считаю, что пришло время для чистки самой правоохранительной системы изнутри. Я считаю, что за каждого из них должны нести ответственность все те, кто их назначает. Я считаю, все, что касается компетенции правительства, я готов вычищать ГФС, систему национальной полиции, и убежден, что это полностью отвечает позиции министра внутренних дел, руководства Нацполиции и смежных органов", - сказал Гройсман.

Также он добавил, что нужно провести чистку в рядах органов прокуратуры, Службы безопасности Украины.

"Идет речь о других правоохранительных структурах, которые касаются вопроса экономики", - отметил премьер.

Гройсман не исключает, что для проведения такой очистки нужно будет провести определенные изменения на законодательном уровне.

Напомним, за первые пять месяцев текущего года НАК "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен налогов.