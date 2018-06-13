Украинский экспорт агропродукции в ЕС увеличился,- Кабмин

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-апрель 2018 года составил $1,9 млрд и увеличился на 8,3% (или $145 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, за этот период внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% и составил $2,8 млрд.

"Наибольшим спросом у европейских потребителей сегодня пользуются такие украинские продукты как зерновые злаки, их экспорт в ЕС за данный период составил $749,5 млн, растительное масло - $370,9 млн, семена масличных культур - $194,3 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $177,2 млн, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - $76,4 млн", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По ее словам, на сегодня уже полностью исчерпаны основные импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку. Почти в полном объеме остаются неиспользованными квоты на чеснок, овес, сахар, грибы, продукцию из обработанного молока, сахарные сиропы и другие продукты.

"Замечу, что еще не полностью использованы дополнительные квоты по принципу "первый пришел - первый обслуживаешься" на такие товары как: виноградный сок, овес, мед, ячменная крупа, обработанные томаты. Также не исчерпаны дополнительные квоты по принципу "лицензирования" на ячмень и ячменную муку, яйца, альбумины и молоко", - отметила Трофимцева.

Отмечается, что общий украинский аграрный и пищевой экспорт во все страны мира за четыре месяца 2018 составили почти $6 млрд. Весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семена масличных культур - 9%.

Напомним, Украина исчерпала шесть квот на беспошлинный экспорт продукции в ЕС.