Кличко готов судиться с Нафтогазом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов судиться с НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Напомним, конфликт связан с тем, что Нафтогаз отключил более 3 тысяч киевских домов от горячего водоснабжения из-за отказа городских властей взять на себя миллиардные долги ПАО "Киевэнерго".

"Одно дело - долги киевлян за потребленную услугу, другое же дело - штрафы и пени, что является результатом хозяйственной деятельности. Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены", - сказал Кличко.

"Моя четкая позиция - мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы идти в суд. Но у нас ключевое требование - включите газ людям", - заявил столичный мэр.

Как заявляют в пресс-службе, первый этап возвращения имущества "Киевэнерго" в собственность новой коммунальной компании "Киевтеплоэнерго" завершен. В эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" передано 65 тысяч единиц имущества и переведено около 5 тысяч работников.

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Ранее Фокус сообщал, что За первые пять месяцев текущего года НАК "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен налогов.