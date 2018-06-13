Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Кличко готов судиться с Нафтогазом

Кличко готов судиться с Нафтогазом

Кличко готов судиться с Нафтогазом
svit24.net

Мер требует от Нафтогаза включить киевлянам газ

13.06.18 436
000

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов судиться с НАК "Нафтогаз Украины". 

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Напомним, конфликт связан с тем, что Нафтогаз отключил более 3 тысяч киевских домов от горячего водоснабжения из-за отказа городских властей взять на себя миллиардные долги ПАО "Киевэнерго". 

"Одно дело - долги киевлян за потребленную услугу, другое же дело - штрафы и пени, что является результатом хозяйственной деятельности. Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены", - сказал Кличко. 

"Моя четкая позиция - мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы идти в суд. Но у нас ключевое требование - включите газ людям", - заявил столичный мэр.

Как заявляют в пресс-службе, первый этап возвращения имущества "Киевэнерго" в собственность новой коммунальной компании "Киевтеплоэнерго" завершен. В эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" передано 65 тысяч единиц имущества и переведено около 5 тысяч работников.

Ранее Фокус сообщал, что За первые пять месяцев текущего года НАК "Нафтогаз" уплатил в госбюджет 53,5 млрд гривен налогов. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В первый день совместных рейдов контроллеры и полиция поймали 152 "зайца"В Киеве появились новые "скорые" и спецавтомобиль для доставки лекарствНафтогаз грозится отключить газ 129 населенным пунктам
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56797
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6801
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9242
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9879
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19366
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21885
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15033
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16120
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13383
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 11092
  1. Гавайский вулкан за несколько часов испарил самое большое озеро на острове 3926 / 4349
  2. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 3882 / 4034
  3. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 2758 / 2816
  4. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 2709 / 3175
  5. Китаец выловил рыбу с птичьей мордой 1801 / 1903
  6. Укрпочта находится на грани банкротства 1763 / 2044
  7. Смещения позвоночных дисков не бывает, - Супрун 1630 / 1969
  8. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 1463 / 11109
  9. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 1385 / 1566
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 1329 / 32098
  1. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 21 / 3175
  2. Украина — это коррупция. Почему к смене своей репутации Киев пока не приступал 17 / 2816
  3. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 9 / 4034
  4. Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков 5 / 1566
  5. Украина сможет получать газ через новый газопровод из Турции, - Порошенко 5 / 285
  6. Эстония арестовала российский "Петербург" 4 / 864
  7. Зять короля Испании приговорен к пяти годам лишения свободы за присвоение нескольких миллионов евро 4 / 759
  8. Укрпочта находится на грани банкротства 4 / 2044
  9. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 3 / 5370
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.