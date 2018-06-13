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Главная » Страна » Полиция задержала супругов, снимавших порно с собственной четырехлетней дочкой

Полиция задержала супругов, снимавших порно с собственной четырехлетней дочкой

Полиция задержала супругов, снимавших порно с собственной четырехлетней дочкой

Снятое видео родители продавали в Интернете за криптовалюту

13.06.18 144
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В среду, 13 июня, полиция задержала супружескую пару, которая использовала свою малолетнюю дочь для создания порнографических видео. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео", - говорится в сообщении.

Продажа этих видеофайлов происходила в анонимном сегменте Интернета, а в качестве оплаты использовалась криптовалюта.

Полицейские установили ник-нейм, который использовали супруги для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последняя загрузка файлов этим пользователем была осуществлена несколько суток назад.

По результатам обыска в квартире семейной пары изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовало для создания и распространения порнографии, а также мобильные телефоны.

Напомним, полиция задержала в Черкасской области женщину, которая на выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка за 140 тыс. грн. 

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