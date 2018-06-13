Россия начала военные учения возле украинской границы

Задействовано более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники

В Западном военном округе (ЗВО) России, который находится у границ Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии и Финляндии, начались военные учения.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

"В среду в соединениях и воинских частях ЗВО и Балтийского флота стартовала тренировка по защите от оружия массового поражения, в которой задействовано более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники", - сообщили в пресс-службе.

"На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных комплексов С-400", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 31 мая в Житомирской области состоялся заключительный этап учебных сборов с личным составом оперативного резерва первой очереди, во время которого резервисты проходили подготовку в одном из подразделений десантно-штурмовых войск.