Крым остался без света (обновлено)

В оккупированном Россией Крыму местные жители сообщают о "масштабном" отключении электричества и мобильной связи, пишет "Крым.Реалии".
"По данным корреспондента Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы", - говорится в материале.
Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты.
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"В Ялте отключили свет. Кто-нибудь знает, на долго?", - пишет в Twitter пользователь с ником "Подслушано Ялта".
"Светофоры погасли, троллейбусы стали, света нет и мобильной связи", - написал житель Симферополя Леонид Карпов.
По данным издания, связь российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.
Обновление. Так называемый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что весь полуостров остался без света.
"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие", - написал Аксенов в Facebook.
Напомним, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что оккупированный Россией Крым "полностью засыхает", из-за нехватки воды, которая ранее поступала на полуостров с материковой Украины.