В Славянске боевик четыре года прятался в церкви

В 2014 года мужчина ради оккупантов бросил жену с четырьмя детьми

В Славянске полиция задержала боевика, который с 2014 года жил при церкви, надеясь сбежать от украинского правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Мужчина весной 2014 года бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. Он дежурил на блокпосте и строил укрепления для оккупантов.

"Во время освобождения города пособник террористов испугался за свое будущее, покинул ряды НВФ и стал жить при храме, надеясь, что его не найдут", - говорится в сообщении.

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Однако спустя четыре года участковые Славянского отдела полиции установили факт связи жителя поселка Крестище с боевиками, после чего его задержали.

Ранее в Венгрии впервые приговорили к условному сроку участника боевых действий на Донбассе на стороне боевиков "ДНР".