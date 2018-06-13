Кабмин поручил провести аудит АМКУ

Кабинет министров Украины по фактам задержки процедур госзакупок поручил провести аудит Антимонопольного комитета.
Как сообщил министр Александр Саенко, такое решение было принято на заседании правительства в среду, 13 июня.
"Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о фактах остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок", - цитирует министра пресс-служба Кабмина.
По словам Саенко, это привело к неэффективному использованию средств, задержке строительства объектов и т. п. Таким образом, государственная аудиторская служба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов.
"Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органах местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на правительстве результаты такой проверки", - добавил Саенко.
Отметим, в прошлом году ГПУ проводила обыски в АМКУ.