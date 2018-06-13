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Главная » Страна » Пьяный киевлянин в шутку собрал бомбу и взорвал ее в руках

Пьяный киевлянин в шутку собрал бомбу и взорвал ее в руках

Пьяный киевлянин в шутку собрал бомбу и взорвал ее в руках
Фото: Пресс-служба Нацполиции

Мужчину госпитализировали 

13.06.18 48
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В Киево-Святошинском районе произошел взрыв самодельного устройства. Пострадал мужчина, которого госпитализировали с травмой руки. Инцидент произошел в среду, 13 июня.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Выяснилось, что группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили подшутить, и один из них сделал собственноручно самодельное устройство, которое взорвалось у мужчины прямо в руках", - сообщили правоохранители.

Правоохранители на месте происшествия изъяли обломки взрывного устройства для дальнейшей экспертизы. Открыто уголовное производство.

Напомним, в ночь на 14 мая на территории одного из складских помещений в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.

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