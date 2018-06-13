С началом пляжного сезона в соцсетях начали появляться фото пустых крымских пляжей.
Крым. Пляж Учкуевка. Севастополь. Оцените количество людей pic.twitter.com/EwM5kQmqV6— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 10 июня 2018 г.
Открытие керченского моста заставило авиаперевозчиков снизить количество рейсов в аннексированный Крым. Но, судя по снимкам, не поспособствовало наплыву туристов.
Евпатория— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 июня 2018 г.
Фиксируем небывалые наплывы туристов с моста
Ну,очевидное фиксируем pic.twitter.com/4fEDc6kj7r
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Ранее Фокус сообщал, что в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) подтоплено около 50% баз отдыха. Из-за резкого изменения направления ветра начался шторм и колебания уровня воды в Азовском море.
Феодосия— Крымский Хахол (@66Sergik) 3 июня 2018 г.
Золотой пляж время 14—15
Воскресенье все отдыхают
Вода где-то градусов 20
Воздух 26—27°
Пока так pic.twitter.com/F0cvOnmg2d
Коктебель #Крым
И не смейтесь... просто все ушли на обед
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