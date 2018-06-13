Консул и защитник посетят Сущенко на следующей неделе

Общественный защитник Марк Фейгин и украинский консул Геннадий Брескаленко на следующей неделе посетят политзаключенного в России Романа Сущенко.

Об этом сообщает "Укринформ".

"На следующей неделе Романа Сущенко посетит консул Украины в Москве. И я также - на следующей неделе. Поговорим, в частности, об ожидаемом приезде украинского омбудсмена (Людмилы - ред.) Денисовой. У меня уже был контакт с ее аппаратом. Замечу, что мы с Романом и раньше видели ее действенные намерения посетить украинских политзаключенных в России", - сказал Фейгин.

Он отметил, что Людмила Денисова обращалась с такой просьбой к главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову еще до известного разговора по этому поводу президентов Украины и России.

"Понятно, что во время приезда украинского омбудсмена, приоритет будет отдан Олегу Сенцову, который сейчас голодает. От себя хочу сказать, что я, как защитник, против голодовки, поскольку не считаю ее эффективным инструментом для достижения цели освобождения", - считает Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Поскольку дело изначально было засекречено, в суде были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.