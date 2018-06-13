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Мураев подал в Генпрокуратуру заявление на Пашинского

Мураев подал в Генпрокуратуру заявление на Пашинского
Евгений Мураев/Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Народный депутат подчеркнул, что прокуратура должна в течение суток с момента получения заявления внести сведения в ЕРДР

13.06.18 78
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Народный депутат Евгений Мураев подал заявление в Генеральную прокуратуру о совершении коллегой из Народного фронта Сергеем Пашинским преступления в виде заведомо неправдивого сообщения о совершении преступления.

Об этом в среду, 13 июня, он написал в Facebook.

"Чтобы не было игры в одни ворота в Генеральную прокуратуру мною подано заявление о совершении народным депутатом Пашинским уголовного правонарушения, предусмотренного ст.383 Уголовного кодекса Украины "заведомо неправдивое сообщение о совершении особо тяжкого преступления" и ст. 344 "Незаконное влияние в любой форме на народного депутата Украины с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей", - написал он.

Мураев подчеркнул, что прокуратура должна в течение суток с момента получения заявления внести сведения в ЕРДР. "То есть, так же быстро, как внесла туда информацию по мне", - отметил Мураев.

Отмечается, что Мураева планируют вызвать на допрос в СБУ. Как сообщает агентство "Украинские Новости" со ссылкой на источник в ведомстве, повестка о вызове на допрос пока не направлена, но обязательно будет отослана по месту его работы и проживания в ближайшее время.

Также сообщается, что уголовное производство по факту высказываний Мураева Генпрокуратура передала в СБУ.

Ранее Фокус писал, что Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что Олег Сенцов якобы готовил теракты в аннексированном Россией Крыму.

8 июня Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Евгения Мураева по статьям о госизмене и заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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