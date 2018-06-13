Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО в Киеве, в среду, 13 июня, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором просит о помиловании украинских политзаключенных.



Фотокопия письма на бланке нардепа размещена на странице Савченко в Facebook.



К обращению прилагается список фамилий украинских политзаключенных, находящихся на территории России (всего 66 человек).

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к Вам, посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом", - говорится в письме Савченко.





Она просит президента РФ принять решение о помиловании и "сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины… стал возможен".

Савченко также утверждает, что никогда не совершала преступлений против народа РФ и никогда не обращалась к Путину с просьбой о ее помиловании.



В списке указаны, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков и другие.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.