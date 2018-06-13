Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента

Национальное антикоррупционное бюро с февраля текущего года проводит расследование в отношении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Он подозревается в возможном факте незаконного обогащения. Фокус задался вопросом, смогут ли детективы найти коррупцию в президентском офисе на улице Банковой

13 июня в СМИ появилось сообщение о досудебном расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в отношении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Пресс-служба ведомства подтвердила, что детективы проверяют факт возможного незаконного обогащения. При этом на официальном сайте бюро подобных сообщений не появилось.

Филатов, который среди прочего является координатором Совета по вопросам судебной реформы, заявил, что не получал официальной информации от НАБУ о расследовании по его делу.

"Какой-то парень, связанный с партией "УКРОП" или местным центром, обратился с заявлением, посчитав что-то в моей декларации. Наверное, НАБУ должно как-то реагировать"

"Какой-то парень, связанный с партией "УКРОП" или местным центром, обратился с заявлением, посчитав что-то в моей декларации. Но, очевидно, не очень профессионально. Или слишком молод, или не имеет юридической практики. И сделал некое предположение. Наверное, НАБУ должно как-то реагировать", – сказал Филатов журналистам после выступления на международном судебно-правовом форуме.

Пресс-служба НАБУ объясняет Фокусу, что начиная с 15 февраля 2018 года детективы осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента Украины. Но называть фамилию пресс-служба называть отказалась, ссылаясь на тайну следствия.

"Все материалы и обращения по этой теме, которые поступили после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по указанному факту, о чем заявителям сообщается в письменном виде", – рассказывает Фокусу сотрудница пресс-службы.

Она уточняет, что сообщения в СМИ со ссылкой на пресс-службу НАБУ появились после ответа бюро на информационный запрос одного из изданий.

В то же время председатель общественной организации "Европейская правозащитная спилка" Марина Паринова в конце мая 2018 года на своей странице в Facebook сообщала, что подала в НАБУ заявление о преступлении в отношении заместителя главы АП Алексея Филатова.

"Мотивом для подачи заявления стало недавнее журналистское расследование, согласно которому Филатов может быть причастен к серьёзным коррупционным деяниям — сокрытию данных в декларации, содействию зарабатыванию на контрактах аффилированными лицами, в том числе с государственными компаниями", – пишет Паринова.

Ищите в суде

Примечательно, что в прессе регулярно появляются новости об уголовных производствах, открытых НАБУ в отношении публичных фигур. Источником информации, как правило, выступают открытые данные Единого реестра судебных решений. Например, в марте появилось сообщение, что НАБУ получило доступ к документам относительно выигрышей крупных сумм в лотерею лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Тогда же было открыто производство в отношении депутата Киевского городского совета, бывшего мэра Киева Александра Омельченко по факту незадекларированной недвижимости. В апреле детективы НАБУ начали расследование по подозрению в незаконном обогащении бывшего главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. А месяц спустя – против народного депутата Дмитрия Белоцерковца в связи с аналогичными подозрениями.

Следует отметить, что деятельность НАБУ давно является генератором новостей для СМИ. Но, несмотря на открытие производств, получивших большой общественный резонанс, только один политик получил обвинительный акт. Речь идет о бывшем народном депутате Николае Мартыненко, который подозревается в завладении имуществом государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Бывший председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко объясняет Фокусу, что информационные возможности бюро ограничены законом. Детективы не могут называть имена фигурантов производств, даже в случае, когда тем уже передано подозрение.

"В силу действия законодательства, бюро сообщает о самых резонансных делах, но не все можно называть публично"

"НАБУ такой орган, деятельность которого постоянно привлекает внимание. Получается, что интересы общества ставятся выше, чем интересы и права подозреваемых лиц. В силу действия законодательства, бюро сообщает о самых резонансных делах, но не все можно называть публично. Поэтому журналисты и находят материалы о них в реестрах судебных решений", – говорит Маселко.

По его замечанию, согласно Уголовному процессуальному кодексу, для НАБУ максимальный срок досудебного расследования с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований до сообщения лицу о подозрении составляет 18 месяцев. Но этот срок может быть неоднократно продлен следственным судей на те же 18 месяцев. Это исключает возможность "развалить" дело, исходя из процессуальных сроков расследования.

По данным НАБУ, на 30 апреля 2018 года в работе находилось 602 производства, было вручено подозрение 174 фигурантам, в 135 случаях материалы переданы в суд.

Напомним, 14 июня вступает в силу закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), который должен рассматривать уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных НАБУ, в случае если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Отметим, что когда Верховная Рада принимала законопроект во втором чтении, у большинства народных депутатов не было в распоряжении текста документа. В итоге в подписанном президентом Петром Порошенко законе появилась норма о том, что апелляционные жалобы по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате созданного ВАКС.