Минобороны построит почти 200 новых казарм

Министерство обороны Украины закупит материалы для строительства 182 казарм улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает пресс-служба Минобороны.

"На сегодня уже начаты процедуры закупок по 182 из 184 казарм улучшенной планировки (99%). Еще по 2-м зданиям в военном городке № 71 (г. Луцк) завершаются проектные работы, и, после прохождения государственной экспертизы, они также будут выставлены на торги. Ориентировочный срок - до 20 июня текущего года", - сказал Чергинец.

По его словам, всего произошло 177 аукционов, а количество участников, принявших участие в отборах, составило 865.

По словам представителя министерства, средняя ожидаемая стоимость одной казармы составляет 17,3 млн грн. Та же сумма по заключенным договорам составляет 15,3 млн грн. Экономия с помощью "ProZorro" достигается почти 2 млн грн. Общая фактическая экономия по результатам торгов 129 объектов составила 272,2 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За четыре года военные провели 270 испытаний новых образцов вооружений и военной техники

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил о строительстве четырех комплексных лагерных городков для военных в различных областях Украины. По словам министра, речь идет о Широком лане, Черкасском, Старычах и Дачное-2.