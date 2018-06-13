Укрзализныця запретила грузоперевозки в вагонах 60 российских компаний

Укрзализныця ввела запрет на перевозку грузов, в том числе сжиженного газа, по территории Украины в вагонах и подвижном составе около 60 российских компаний, попавших под санкции.
Как сообщает в пресс-служба Укрзализныци, такое решение основано на указе президента Украины Петра Порошенко от 14 мая 2018 года №126 2018 года, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Запрет введен с 8 июня 2018 года. В список компаний, по отношению к которым приняты ограничительные меры, попали: "Первая грузовая компания", "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "НефтеТрансСервис", "Рейл-1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" и др.
Отметим, ранее Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.