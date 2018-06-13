Украинский омбудсмен вылетела в Россию

Людмила Денисова поехала в РФ, чтобы встретиться с пленными украинцами

Украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы встретиться с украинцами, которые находятся под арестом в этой стране.



Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter вечером в среду, 13 июня.

"На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", – говорится в сообщении.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.



З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому! — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.

По словам президента, украинцев поддерживает весь демократический мир.



"Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой", – заверил Порошенко.



Отметим, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось освобождение украинских заключенных.