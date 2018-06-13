Украинский омбудсмен вылетела в Россию

Украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы встретиться с украинцами, которые находятся под арестом в этой стране.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter вечером в среду, 13 июня.
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"На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", – говорится в сообщении.
На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.
З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!
По словам президента, украинцев поддерживает весь демократический мир.
"Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой", – заверил Порошенко.
Отметим, 9 июня Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось освобождение украинских заключенных.