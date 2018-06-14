На николаевских пляжах запретили купаться

Из-за существенного превышения количества вредных бактерий в Николаеве запретили купаться на некоторых пляжах.



Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.



Отмечается, что были проведены лабораторные исследования речной воды в местах массового отдыха.

"По микробиологическим показателям установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5 тысяч в дм3): на пляже "Чайка" в Корабельном районе - 13 тысяч, в районе Яхт-клуба - 13 тысяч, в районе зоны отдыха "Намыв" - 24 миллиона. Также на "Намыве" зафиксировано превышение индекса колифагов в пять раз (500 при норме 100 дм3)", - говорится в сообщении.



Управлением Госпродпотребслужбы в Николаевской области рекомендовано временно воздержаться от купания до улучшения результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории.

Отметим, ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины.