Сутки в ООС: 33 обстрела, четверо раненых

Во время боевых действий за прошедшие сутки уничтожено одного и ранено пять сепаратистов

За прошедшие сутки сепаратисты 33 раза нарушали режим прекращения огня. Из них 11 раз обстрелы велись из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Четверо украинских военных получили ранения.

Об этом в четверг, 14 июня, говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"На Луганщине в районе н.п. Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения из выгодных оборонительных позиций.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах н.п. пунктов Гладосово и Зайцево, на Донецком - в районе города Авдеевка враг предпринял ведение огня из минометов.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах н.п.Талаковка и Водяное", - говорится в отчете.

В пресс-центре также отметили, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

По данным разведки, уничтожено 1 и ранено пять сепаратистов.

"В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск", - отметили в ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сократилось число неподконтрольных Украине населенных пунктов на Донбассе

Напомним, 12 июня в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза обстреляли украинские позиции, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм. Была уничтожена боевая бронированная машина террористов, а также были убиты пять боевиков, еще четверо ранены