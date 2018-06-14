Сутки в ООС: 33 обстрела, четверо раненых

За прошедшие сутки сепаратисты 33 раза нарушали режим прекращения огня. Из них 11 раз обстрелы велись из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов. Четверо украинских военных получили ранения.
Об этом в четверг, 14 июня, говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил.
"На Луганщине в районе н.п. Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения из выгодных оборонительных позиций.
На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах н.п. пунктов Гладосово и Зайцево, на Донецком - в районе города Авдеевка враг предпринял ведение огня из минометов.
На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах н.п.Талаковка и Водяное", - говорится в отчете.
В пресс-центре также отметили, что подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
По данным разведки, уничтожено 1 и ранено пять сепаратистов.
"В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск", - отметили в ООС.
Напомним, 12 июня в районе проведения операции Объединенных сил террористы 32 раза обстреляли украинские позиции, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм. Была уничтожена боевая бронированная машина террористов, а также были убиты пять боевиков, еще четверо ранены