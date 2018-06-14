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Освобождение заложников Кремля

Сенцова увозили в реанимацию из-за голодовки

Сенцова увозили в реанимацию из-за голодовки
Фото: RFI

Сейчас заключенный находится в медчасти колонии

14.06.18 534
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Украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, увозили в реанимацию. Сегодня начался второй месяц его голодовки.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан.

По ее словам, Олега отвозили в реанимацию 8 июня. Но сейчас он уже находится в санчасти колонии.

"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Это все будет известно в конце недели. Сдаваться он не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже", – рассказала Каплан.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

 

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