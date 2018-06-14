Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ

12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию Украинской православной церкви в случае предоставления соответствующего Томоса Вселенским патриархом. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще - Польская Церковь, Чехословацкая Церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская Церковь, которая полностью зависит от Московского Патриархата. И Сербская", - рассказал Филарет.
Он добавил, что пока Вселенский патриарх поддерживает предоставления автокефалии украинской церкви, несмотря на сильное противодействие Москвы. Филарет считает, что если и этот раз не будет предоставлен Томом, то это покажет, что Московский патриарх фактически руководит вселенским православием.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геополитический вопрос. Как князья, цари и султаны вмешивались в дела украинской церкви
"Но пока Вселенский патриарх стоит твердо на своей позиции. Почему? Это мои личные соображения, потому что если он и на этот раз Томос не даст, то это будет означать, что хоть он и Вселенский патриарх, а влияния не имеет. А Москва, хоть и не первая, но то, что хочет, то и делает в православии", - подчеркнул глава УПЦ КП.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.
Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.