Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ

12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию Украинской православной церкви в случае предоставления соответствующего Томоса Вселенским патриархом. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще - Польская Церковь, Чехословацкая Церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская Церковь, которая полностью зависит от Московского Патриархата. И Сербская", - рассказал Филарет.

Он добавил, что пока Вселенский патриарх поддерживает предоставления автокефалии украинской церкви, несмотря на сильное противодействие Москвы. Филарет считает, что если и этот раз не будет предоставлен Томом, то это покажет, что Московский патриарх фактически руководит вселенским православием.

"Но пока Вселенский патриарх стоит твердо на своей позиции. Почему? Это мои личные соображения, потому что если он и на этот раз Томос не даст, то это будет означать, что хоть он и Вселенский патриарх, а влияния не имеет. А Москва, хоть и не первая, но то, что хочет, то и делает в православии", - подчеркнул глава УПЦ КП.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.