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Закон об антикоррупционном суде оставил лазейку для коррупционеров

Закон об антикоррупционном суде оставил лазейку для коррупционеров
Фото с сайта 24 канал

Правку внесли в закон за час до голосования

14.06.18 43
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В Центре противодействия коррупции заявляют, что в новом законе об Антикоррупционном суде "подменили апелляцию".

Об этом сообщает Радио НВ.

Как заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в окончательную редакцию закона вошла неожиданная правка. Ее суть в том, что апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции и после создания Антикоррупционного суда.

Норма появилась в тексте поправок в закон за час до голосования, говорит Шабунин. Теперь она содержится и в обнародованном варианте.

"Дела, которые пошли в суд до создания Антикоррупционного суда, остаются в старых судах и в первой инстанции и в апелляции. Это означает фактически амнистию для Мартыненко и Насирова, которые аплодируют такому решению стоя. В том числе дела, которые НАБУ передаст до того, как будет создан Антикоррупционный суд. Это случится вряд ли раньше, чем через полгода. 3, 5 года работы НАБУ пойдет коту под хвост", - отметил Шабунин.

По его словам, сама потребность в создании Антикоррупционного суда возникла потому, что старые суды были не готовы не только выносить решения, но и рассматривать дела НАБУ.

Также, по мнению антикоррупционера, это не общая технико-юридическая правка, а изменение сути закона. 

Напомним, сегодня, 14 июня, в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Вчера документ был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Он сможет начать работу, когда наберут как минимум 35 судей.  

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