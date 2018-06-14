СБУ не должна заниматься расследованием экономических преступлений, - Мингарелли

Украинская Служба безопасности не должна заниматься расследованием экономических преступлений, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
Об этом информирует "РБК-Украина".
"По нашему мнению (представительства ЕС - ред.), СБУ должна сосредоточиться на трех и только трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму", - заявил Мингарелли.
Кроме того, он отметил, что СБУ должна прекратить расследование экономических преступлений.
"СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции. Особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. СБУ не должна участвовать в этом направления", - добавил он.
Напомним, ранее Мингарелли заявил, что Украину в Евросоюзе полностью поддерживают только некоторые государства-члены из-за плохого имиджа страны и проблем с коммуникацией.