Под Полтавой нардеп попал в ДТП, есть пострадавший

В Полтавской области ночью в четверг, 14 июня, произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился народный депутат от группы Воля народа Сергей Шахов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
Авария произошла около двух часов ночи в селе Пышное Лубенского района. Депутат находился в автомобиле Toyota Land Cruiser на пассажирском сиденье.
Машина врезалась в легковой автомобиль Ford, который стоял на дороге. Его водитель получил тяжелую травму головы. Народный депутат и другие участники ДТП повреждений не получили.
Пострадавшего доставили в реанимацию, решается вопрос о начале досудебного расследования.
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Напомним, на трассе М-3 в районе мадьярского города Эгер утром в понедельник, 11 июня, погибли украинцы. По данным местной полиции, грузовик с украинскими номерами остановился на полосе аварийной остановки на скоростном шоссе, возможно, из-за неисправности. Водитель и пассажир вышли из кабины, чтобы осмотреть автомобиль. Однако в это время их сбил фургон с мадьярской регистрацией.