В Донецке боевик швырнул молоток в наблюдателей ОБСЕ

В Донецке в членов патруля СММ ОБСЕ пьяный боевик бросил молоток.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"На блокпосту вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка (неподконтрольный правительству Украины, в 15 км к юго-западу от центра Донецка) мужчина в одежде военного типа, который, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, швырнул молоток в направлении членов патруля миссии", - говорится в отчете.

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в двух метрах от двух припаркованных автомобилей СММ.

После этого член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение пьяного соратника.

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Напомним, первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в оккупированном Донецке усомнился в том, что стороны конфликта на Донбассе действительно защищают людей, проживающих в районе линии разграничения.