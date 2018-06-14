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Ситуация на Донбассе

Сурков продолжит заниматься "урегулированием конфликта на Донбассе"

Сурков продолжит заниматься "урегулированием конфликта на Донбассе"
Владислав Сурков / Фото: yuga.ru

13 июня Путин переназначил его на должность своего помощника

14.06.18 26
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Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков  продолжит заниматься "урегулированием конфликта на востоке Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом".

Напомним, 13 июня российский президент Владимир Путин переназначил Суркова на должность своего помощника.

Ранее СМИ сообщали, что Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Ему на замену пророчили полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который назначения в администрацию президента так и не получил.

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