Никто не готовил мою отставку, - Жебривский

Бывший глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что никто не готовил его отставку, и он готов работать там, где нужно украинскому государству.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Никто не готовил мою отставку. Это мое сознательное решение, и Президент понял и поддержал меня", - сказал Жебривский.
Он добавил, что будет работать "в сфере, которая нужна государству Украина", где именно - "решение примет Порошенко".
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По словам чиновника, вечером 14 июня он встретится с президентом, и "тогда станет известно, какую должность в дальнейшем он займет".
Жебривский добавил, что остается в команде президента.
Относительно своего преемника Жебривский сказал, что он предоставил свои предложения Порошенко, назвав две возможные кандидатуры.
"Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше будет развивать этот регион", - сказал Жебривский.
Напомним, Жебривский был назначен председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации ровно три года назад - 11 июня 2015 года.
13 июня Кабинет министров одобрил его отставку.