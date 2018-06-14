Европа теряет духовные ценности, - патриарх Филарет

Глава УПК КП патриарх Филарет считает, что Украина может принести в Европу духовные ценности, поскольку она их постепенно теряет. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Теряет (духовные ценности, - ред). Поэтому я в Европе говорю, что мы не только хотим из Европы что-то получить положительное: технологии, демократию, свободу слова и тому подобное. Но мы можем и Европе дать того, чего у них нет. У них нет духовности. А у нас она есть", - отметил он.

Патриарх объяснил, в чем заключается духовность украинцев. Во-первых, люди в нашей стране считают, что храм нужнее, чем новое жилье. Поэтому за годы независимости было построено более 4 тысяч только православных храмов. Во-вторых, о высоком уровне духовности украинцев свидетельствует нынешнее волонтерское движение.

Филарет также отметил, что в Европе христиан много, но "христиан только по названию".

"А по жизни они далеки от христианства", - добавил предстоятель УПЦ КП.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

По мнению патриарха Филарета, 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию Украинской православной церкви в случае предоставления соответствующего Томоса Вселенским патриархом.