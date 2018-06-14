Денисова посетит в России 34 украинских политзаключенных

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова во время своей поездки в Россию посетит 34 украинских политзаключенных.

Об этом сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6", - сказала Москалькова.

Она отметила, что планирует посетить в Украине, в том числе, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров победы" Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, бывшего военнослужащего Виктора Агеева и других.

"Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", - сообщила Москалькова.

Первый визит Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Штыбликова.

По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко заявила, что Украина готова идти на компромиссы в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в России.