Из Житомира начнут летать самолеты в Грузию

Авиакомпания YanAir открывает регулярные рейсы из аэропорта Житомир в Батуми (Грузия).

Житомир появился в перечне аэропортов вылета на сайте компании 13 июня, сообщает zhzh.info.

Первый рейс для заказа в системе бронирования доступен в понедельник 30 июля в 4 часа утра. Продолжительность полета составит 2,5 часа, стоимость билета в Батуми и обратно - 4965 гривен (2328 гривен в одну сторону).

На рейсe в Батуми всем пассажирам предоставляется питание и напитки. Также в стоимость билета входит багаж весом до 23 килограммов и ручная кладь - до 7 килограммов.

До конца лета запланированы еще 4 рейса из Житомира в Батуми - 6, 13, 20 и 27 августа. Перелеты из Батуми обратно в Житомир запланированы на те же даты.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что еще два бюджетных авиаперевозчика, кроме Ryanair, могут зайти на украинский рынок до конца 2018 года.