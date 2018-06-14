Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 14 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 четверга, 14 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6573
- Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56933
- Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 3920
- Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9965
- Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19641
- Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 8560
- Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15273
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16350
- Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9603
- Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6952
- В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов 6047 / 6325
- Эффект беби-бокса. Оправдало ли себя открытие "окон жизни" при роддомах и больницах 4919 / 5272
- Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 3961 / 4401
- "Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило 3672 / 4367
- Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 2754 / 3197
- Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 2060 / 4521
- Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 2007 / 2457
- Сократилось число неподконтрольных Украине населенных пунктов на Донбассе 1986 / 2187
- Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента 1813 / 1829
- Путин решил повысить пенсионный возраст для россиян 1758 / 1944
- Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 25 / 4401
- Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента 16 / 1829
- Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 13 / 2457
- Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 13 / 1884
- Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 13 / 1875
- Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 7 / 6573
- Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 6 / 3197
- Украинцы восхитили жюри американского талант-шоу 5 / 762
- Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ 5 / 1393
- По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час 5 / 783
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.