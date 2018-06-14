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Аннексированный Крым хотят переименовать

Аннексированный Крым хотят переименовать
Поезд в Крым / Фото: ТСН

Полуостров могут назвать Республика Крым – Таврида

14.06.18 188
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Аннексированному Россией Крыму предлагают дать новое название - "Республика Крым – Таврида".

Об этом заявил председатель национально-культурной автономии греков полуострова Иван Шонус, передает РИА Новости.

"Долгое время он назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия – Алания, Якутия (Саха), соответственно Крым тоже заслуживает полное основание исторически называться Республика Крым – Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", - заявил Шонус.

По его словам, греки уже обратились в "ответственные инстанции" с официальным письмом.

"Нам ответили, что это возможная ситуация, но есть ряд сложностей. Нужно обоснование и изучение этого процесса. Мы и дальше продолжаем этот вопрос выносить на дискуссионные площадки, где присутствует научная элита", – добавил Шонус.

Напомним, президент Македонии Георге Иванов сказал, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны. Ранее Фокус писал, что новым названием Республики Македония станет "Северная Македония". Отмечалось, что новое название согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования.

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